الإعلامي “مصعب محمود” يبعث برسالة مؤثرة من تحت أجهزة التنفس الاصطناعي





بعث الإعلامي الشاب “مصعب محمود” برسالة مؤثرة في الساعات الأولى من فجر الجمعة، وهو تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، عقب إصابته بكورونا.

وكتب “مصعب” على صفحته بفيسبوك قائلاً:

في الساعات الأولى من فجر اول جمعة في رمضان اقصى ما اتمناه ان اتنفس هواءً طبيعيا بعيدا عن اجهزة التنفس الصناعي، اذ يصادف الآن اليوم الرابع وأنا موصول بجهاز الأكسجين الصناعي بسبب فايروس كورونا.

مضيفاً: أسألكم بالله أن تدعو لي الآن وفي السحور وفي الامساك وفي صلاة الفجر وفي صلاة الجمعة (وان تتصدقوا لي) ولو بآية أو بتمرة أو جنيه بعد صلاة الجمعة بنية الشفاء العاجل لي وكل مرضى المسلمين.

وتابع: انتظر دعاءكم عقب كل صلاة وبعد الافطار لمصعب ود اخلاص ود محمود (معليش أمي وأبوي سامحوني أربعة أيام ما وريتكم حقيقة موضوع الأكسجين الأمور تدهورت بصورة سريعة ومفاجئة بجانب الحبوب والحقن والدربات المؤلمة على مدار الساعة).

(كوش نيوز)