وفاة عرّاب سياسة التحرير عبد الرحيم حمدي





ساهم الراحل في تأسيس عديد من المصارف.

توفي وزير المالية السوداني الاسبق عبدالرحيم حمدي اليوم الجمعة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وتولى حمدي حقبة وزارة المالية في بداية ثورة الانقاذ الوطني في العام ١٩٩٠ وحتى العام ١٩٨٣ ثم عاد اليها في العام ٢٠٠١ واعتذر عن الاستمرار بعد عام واحد لظروف صحية .

وعرف حمدي بانه عراب سياسية التحرير حيث طبق سياسة تحرير السوق في العام ١٩٩١.

يعرف الفقيد بارائه الاقتصادية الحادة وينسب له عدد من التصريحات الاقتصادية الحادة وساهم في تأسيس عدد من المصارف من بينها بنك البرمة وبنك الرواد

باج نيوز