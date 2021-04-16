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التربية: لا مجال لإعادة تأليف كتاب التاريخ الصف السادس أساس خلال العام الحالي
قطعت وزارة التربية والتعليم العام بأنه لا مجال لإعادة تأليف كتاب التاريخ للصف السادس خلال هذا العام.
وأكد مدير الشؤون الإدارية بالوزارة معز فيصل الشيخ بأن التوصية التي دفعت بها اللجنة التى كونها رئيس مجلس الوزراء بمراجعة المناهج والتي أوصت باعادة تأليف كتاب التاريخ للصف السادس ستنفذ خلال العام المقبل، ونوه إلى أنه لا مجال لتأليف الكتاب الا العام المقبل وقال (إن تلاميذ الصف السادس لهذا العام يعتمدون علي تدريس الدروس والنشرة التي دفع به المجلس القومي للمناهج بديلاً لكتاب التاريخ).
باج نيوز
تعليق واحد
لا نظن ان حمدوك ورهطه يريدون لنا خير في المناهج والا لما اختاروا القراي لو لم يقم المجلس التشريعي بمحاسبة حمدوك واقالته بسبب اختار القراي للمناهج وجب اقالته بالمظاهرات ومحاسبته بالدعاوي القضائية . يسقط حمدوك وجماعته ويسقط وزير التربية ولابد من المحاسبة حتي لا يستمر الاستهتار بالقيم والاخلاق والتعليم