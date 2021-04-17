المطربة منال البدري ( أنا محظوظة شديد ولم أكن أقصد أن تصل شهرتي العاصمة)





صرحت المطربة منال البدري عبر برنامج (يلا نغني) الذي يبث على شاشة قناة الهلال الفضائية أن جمال صوتها هو الذي ساعدها على الشهرة مبينه أنها لم تكن معروفة لدى معجبيها المتواجدون بالعاصمة حيث قالت إنها بدأت الظهور بالاقليم ولم تكن بصدد أن تصل شهرتها العاصمة التي يتنافس فيها العديد من الفنانين. وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد ذكرت منال البدري إن أعمالها الغنائية فاقت ال(400)عمل منها (200) عمل قامت بكتابتهم وتلحينهم.

الخرطوم (كوش نيوز)