بالفيديو.. شاهد شجاعة الفنانة السودانية ملاذ غازي وتعاملها الشرس مع أفراد حاولوا توريطها في جريمة قتل بأحد الفنادق المصرية





حصدت الفنانة السودانية الشابة ملاذ غازي الإشادة بسبب شجاعتها وثقتها في نفسها وذلك بعد تعرضها لموقف عصيب بأحد الفنادق المصرية.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد وقعت الفنانة الشابة في فخ مقلب برنامج (عليك واحد) الذي يقدمه الإعلامي بطريقة مختلفة عن سابقاتها, حيث تم تصوير البرنامج بالعاصمة المصرية القاهرة.

ملاذ غازي والتي تم استدراجها للقاهرة في برنامج إعلامي كخدعة مثلها ومثل عدد من النجوم, أثبتت شجاعتها رغم تعرضها لموقف مخيف بقتل فتاة أمامها في الغرفة عن طريق مسدس كاذب.

حيث أصرت المطربة الشابة على انقاذ القتيلة وطالبت أفراد ادعوا أنهم رجال شرطة بضرورة طلب الاسعاف لإنقاذ الفتاة, كما طالبتهم بإبراز هويتهم إن كانوا رجال شرطة كما يزعمون.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد أجمع المعلقين على أن الفنانة ملاذ غازي أظهرت شجاعة تحسد عليها, حيث تعاملت بثقة كبيرة على الرغم من أنها أنثى بعكس بعض الرجال الذين انهاروا وفشلوا في السيطرة على انفسهم من هول المقلب.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين