عرمان لـ(الإسلاميين) : ادفنوا جثة المؤتمر الوطني وابحثوا عن فكرة جديدة





دعا نائب رئيس الحركة الشعبية شمال، ياسر عرمان، الحركة الإسلامية ،لاجراء مراجعات وإنتاج فكر جديد موائم للبلاد والتطورات السياسية الهائلة التي أحدثتها ثورة ديسمبر .

وقال إن الحركة الإسلامية هي التي يجب أن تحارب المؤتمر الوطني وليس العكس لان الوطني هو من قسم الحركة مثلما قسم السودان وهو من ادخل اعدادا كبيرة من مؤسسي الحركة وشيوخها للسجن .

وأضاف : المطلوب الأن من الحركة الإسلامية والتيار الإسلامي أن ينسوا عودة المؤتمر الوطني وأن يدفنوا جثته ويبحثوا عن فكرة جديدة .

وتابع : إذا كانت الحركة الاسلامية تريد تسخير طاقة الشباب لعودة الوطني فهي معركة خاسرة جداً .. بعد 30 عاماً من الحكم يفترض أن تأخذوا جمةً وزمناً وتأتوا للناس بحديث ورؤية جديدة حتى تتم مناقشتكم ولكن لا احد سيناقشكم بكتاب المؤتمر الوطني لانه كتاب منتهٍ ومليء بكل الموبقات والفساد والحروب وجرائم الحرب ولا أحد ينظر اليه .

وقال عرمان في تسجيل صوتي لمجموعة (صحفسيون) على الواتساب امس، المعركة الحقيقية هي في كيفية تجديد الخطاب الاسلامي وكيفية النظرة النقدية الواضحة والمراجعة لكل ماتم لبناء تيار اسلامي وطني يستطيع ان ينافس ديمقراطياً وهذه هي المهمة ” ومضى قائلاً :” التيار الاسلامي ليس في مرحلة اثبات الذات أنه لايوجد تيار في البلاد أي شخص يعرف ان هناك تيار اسلامي في البلاد بتعدد مدارسه”.

صحيفة السوداني