تجدد خلافات طه سليمان والسيمت .. والسوباط يتدخل





عادت الخلافات للاندلاع من جديد، بين الفنان طه سليمان، والموسيقار مجاهد السيمت. وكشفت مصادر مقربة من طه ومجاهد، أن الملحن غاضب مما يعتبره هضماً لحقوقه من قبل الفنان.. وجمعت بين سليمان والسيمت أكثر من 40 أغنية، لكنهما دخلا في موجة خلافات مؤخراً. وكشفت ذات المصادر أن مجاهد السيمت قرر اللجوء للقضاء لحل أزماته مع طه قانونياً، بينما يبذل رجل الأعمال، هيثم السوباط، رئيس الآلية الإعلامية بنادي الهلال، مجهودات لحل الخلاف بصورة ودية قبل الوصول لساحات المحاكم.

صحيفة الصيحة