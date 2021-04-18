جيسي يعلن نهاية رحلته مع الهلال





أعلن لاعب الوسط الدولي الزيمبابوي جيسي لاست، نهاية رحلته مع نادي الهلال، موجهًا الشكر لكل من ساندوه خلال الفترة الماضية. وقال مصدر داخل نادي الهلال، إن التقرير الفني للمدير الفني الجديد ريكاردو فورمسينيو، طالب بالتخلص من جميع اللاعبين الأجانب، ما عدا قلب الدفاع الإيفواري محمد واتارا. وكتب جيسي(بحسب صحيفة السوداني) عبر صفحته على “فيسبوك”: “انتهت رحلتي مع الهلال، أود أن اشكر جميع من ساندوني خلال هذه الفترة، زملائي اللاعبين والجمهور، وكانت بالفعل تجربة جميلة”. من ناحية أخرى، أنهى نادي الهلال عقود كل لاعبيه الأجانب بالتراضي، حيث تمت المخالصة المالية مع المهاجم السنغالي إبراهيم أنداي وغادر السودان يوم الخميس الماضي، بينما تم إنهاء عقد الجامايكي بالمراسلة بعد أن غادر السودان قبل أكثر من شهر ولم يعد، وقدّم خطاب شكر لنادي الهلال.

الخرطوم (كوش نيوز)