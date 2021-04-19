دعوة السودان للمشاركة بحفل قرعة بطولة الدول العربية





تلقى البروفيسور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، والكابتن خالد بخيت المدرب العام للمنتخب الوطني الاول الدعوة لحضور حفل قرعة بطولة الدول العربية FIFA ARAB CUP، للعام 2021، والتي يشارك فيها المنتخب السوداني. وتم تحديد القرعة في 27 ابريل الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة. وسيغادر السيد رئيس الاتحاد والمدرب العام يوم 25 ابريل الى الدوحة، كما سيتم خلال الزيارة بحسب ( سونا) متابعة انفاذ اتفاقية التعاون المشترك بين الاتحاد السوداني ونظيره القطري.. العام الماضي.. والتي تعطلت بأمر كرونا.. ويتوقع ان تثمر عن العديد من الفوائد خلال المرحلة المقبلة.

الخرطوم ( كوش نيوز)