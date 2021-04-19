لاعب جزائري في جوار محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول





ويعتبر النجم المصري محمد صلاح أبرز نجوم ليفربول خلال الفترة الحالية، وتحديداً منذ انتقاله إلى الفريق في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي. وأكدت صحيفة “ليفربول إيكو” أن هناك لاعباً جزائرياً قد يجاور صلاح في صفوف ليفربول، وهو فريد بولحية، صانع ألعاب ميتز الفرنسي. ويقدم اللاعب الجزائري مستويات مميزة رفقة فريقه الفرنسي، ما جعله محل اهتمام من قبل العديد من الأندية الأوروبية. وأشارت الصحيفة إلى أن كشافي ليفربول في فرنسا قدموا تقارير إيجابية بخصوص مُستويات صانع ألعاب ميتز، والذي تطور بشكل مُذهل خلال الموسم الجاري، بعدما تخلص من شبح الإصابات الذي طارده على مدار 4 سنوات. وكشفت الصحيفة (بحسب الامارات نيوز) أن بولحية يمتلك حظوظاً كبيرة للتواجد رفقة مُحمد صلاح في قلعة “أنفيلد”، خاصة وأن إدارة “الريدز” لن تجد صعوبة كبيرة في شراء عقده من ميتز، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل. وأوضحت “ليفربول إيكو” أن قيمة الصفقة لن تتجاوز الـ 5 ملايين يورو، وهي القيمة السوقية للاعب في موقع “ترانسفير ماركت”. ويُذكر أن بولحية يُلقب بـ “محرز الجديد” في الجزائر، ونجح منذ بداية الموسم الجاري في تسجيل 5 أهداف وتقديم نفس العدد من التمريرات الحاسمة، في 29 مُباراة.

الخرطوم (كوش نيوز)