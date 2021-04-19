الفيفا يخصص اجتماع الثلاثاء لشداد وسوداكال





في تصريحات خاصة أدلى بها محامي المريخ طارق حسن، المُقيم في سويسرا؛ وأكد فيها أنه لم يتلق دعوةً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لحضور اجتماع الثلاثاء، وأوضح أن الدعوة وجهت لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم وآدم سوداكال للرد علي الطلب المقدَّم من مجلس إدارة نادي المريخ باعتماد شرعية الجمعية العمومية المنعقدة يوم 27 مارس الماضي، وأكد الأستاذ طارق أنه طلب إتاحة الفرصة له مع أعضاء اللجنة الثلاثية للاتحاد لعرض قضيتهم، لكنه غير منزعج من عدم مشاركتهم في الاجتماع، لجهة أن الفيفا سيتيح لهم فرصة منفصلة للسماع لاحقاً.

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