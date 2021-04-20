أمر طوارئ يحظر عبور الحيوانات للمشروعات الزراعية بالجزيرة





أصدر والي ولاية الجزيرة د.عبدالله أحمد علي إدريس أمس أمر طوارئ بحماية المحاصيل الزراعية بولاية الجزيرة ويحظر بموجب القرار إدخال أو عبور أي حيوانات للمشروعات الزراعية الواقعة في حدود ولاية الجزيرة دون إذن أو تصريح ويحظر دخول الحيوانات إلى المحميات الرعوية وحقول إنتاج الأعلاف و المحاصيل البستانية والشتول.

ويجوز للمسؤول الإداري الأول بقسم الري أو الغيط بالتشاور مع لجنة الإنتاج أو الرابطة المعنية أن يأذن بدخول أو عبور الحيوانات في المناطق التابعة له بعد إكتمال الحصاد وفق شروط تحددها الإدارة ، على أن يتم تقدير التلف بواسطة لجنة مكونة بموجب قانون حماية المحاصيل الزراعية بولاية الجزيرة لسنة ٢٠٢٠ م ، وتلتزم قوات الحماية المكونة من قبل رئيس لجنة أمن الولاية أو من يفوضه بجميع الشروط والضوابط ، ونص أمر الطوارئ على ان من يخالفه يعرض نفسه للعقوبات بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه أو السجن الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر أو العقوبتين معاً و في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة