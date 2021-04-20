“أسد” : جهزنا مفاجآت صادمة لسوداكال في اجتماع الفيفا





أدلى عضو مجلس إدارة نادي المريخ “علي أسد” بتصريحات مثيرة لسبورتاق بشأن تطورات الأوضاع الإدارية بالمريخ وقال: أعتقد أن “آدم سوداكال” يعيش أيامه الأخيرة بعد الحقائق التي تم تمليكها للاتحاد الدولي من جانب أعضاء الجمعية العمومية للمريخ إلى جانب أعضاء الاتحاد العام واللجنة الثلاثية، وأضاف “أسد”: “سوداكال” يواجه اتهامات كثيرة وخطيرة وجميعها مثبتة بالمستندات والتي تسلمها “الفيفا” عبر المحامي “طارق حسن” الذي كلفناه بالقضية، وأردف: الاجتماع الذي سينعقد اليوم خاص فقط بسوداكال والأمين العام لاتحاد الكرة د. حسن أبوجبل لمواجهتهما بالحقائق والمعلومات التي وردت للفيفا بشأن قضية المريخ والجمعية العمومية الأخيرة.

عضو مجلس المريخ واصل حديثه لسبورتاق وقال: أعتقد أن “الفيفا” سيضع من خلال اجتماع اليوم حداً لمراوغة سوداكال وتجاوزاته بعد أن يواجهه بالاتهامات التي تحاصره وبالمستندات التي تثبت كل تجاوزاته والتي ستجعله عرضة لعقوبات تصل حد الحرمان من ممارسة العمل الإداري الرياضي مستقبلاً خاصة وأن الاجتماع سيشهد مفاجآت صادمة لسوداكال عبر المستندات التي سيواجهه بها الإتحاد الدولي وهي مستندات لم نعلن عنها وستمثل مفاجأة لسوداكال.

وتطرق “أسد” في حديثه لسبورتاق للأحاديث الرائجة حول “لم الشمل ومبادرات الصلح” وقال: لم تصلنا أي مبادرة بهذا الشكل وأعتقد أن باب المبادرات قد أغلق والقضية الآن برمتها أمام “الفيفا”، وبالنسبة لنا لم يعد هنالك أي مجال للحديث حول النظام الأساسي أو جمعية النظام الأساسي لأن كل مجتمع المريخ ما عدا سوداكال يعترف بالجمعية العمومية الأخيرة وبمخرجاتها واللجان بدأت عملها فعلياً في التحضير للانتخابات.

وختم أسد تصريحاته بالقول: لا يمكن الحديث عن أي مبادرة إلا فيما يلي معالجة أمر العضوية بالشكل الذي يضمن إقامة الجمعية العمومية الانتخابية بعضوية نظيفة وخالية من الشوائب وبما يضمن إقامة جمعية عمومية نزيهة وشفافة تكون فيها المنافسة مفتوحة أمام كل من يرغب في خدمة الكيان وبإشراف اللجان المنتخبة في الجمعية العمومية الأخيرة ووفقاً للنظام الأساسي ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢١.

صحيفة الصيحة