مؤسسات وهيئات تكرم المنتخب .. لجنة المنتخبات الوطنية ترتب برنامجها خلال ساعات





تترى ساحة المنتخبات الوطنية بالعديد من الأحداث المتلاحقة عقب تأهل المنتخب الوطني الأول إلى نهائيات أمم افريقيا 2022م في الكاميرون، وقد تداعت العديد من الجهات لتكريم صقور الجديان، كما ان لجنة المنتخبات برئاسة الدكتور حسن برقو، قامت بتنسيق العديد من البرامج وسيعلن عنها بشكلها النهائي خلال الساعات القادمة مجتمعة وأولها تكريم القصر الجمهوري لأبطال العبور؛ وقد جاءت آخر أخبار لجنة المنتخبات الوطنية على النحو التالي : –

كلية العلوم الطبية تُكرِّم صقور الجديان (18) رمضان.

استقبل الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في مكتبه بمباني الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA وفد من كلية العلوم العلوم الطبية تقدم بمبادرة تكريم المنتخب الوطني الأول، وتم تكوين لجنة مصغّرة برئاسة المهندس عبدالعزيز نصرالدين عضو لجنة المنتخبات الوطنية، وإلى جانبه عدد من الشخصيات بينهم مدير مكتب وزير الشباب والرياضة الاتحادي، للتنسيق العام للبرنامج، وتم إعتماد (18) رمضان موعداً للاحتفالية .. على ان يتم مواصلة التنسيق والتحضير والمتابعة خلال الأيام القليلة القادمة ..

الاتحاد البحراوي يُكَرِّم المنتخب (18) رمضان

تقرر ان يقام حفل مصغر من جانب الاتحاد البحراوي لتكريم المنتخب الوطني الأول يوم (18) رمضان بمناسبة تأهله إلى نهائيات الامم الافريقية 2022م بالكاميرون، وكان مكتب الدكتور حسن برقو قد شهد اجتماع من تمثيل الاتحاد البحراوي مع لجنة المنتخبات ..

لقمان يطلب المنتخب في التلفزيون بسهرة تبث في العيد

تسلمت لجنة المنتخبات الوطنية خطاباً من التلفزيون القومي ممهورا بتوقيع مديره لقمان أحمد، يطلب تسجيل حلقة مع المنتخب الوطني الأول ممثلاً في رئيس لجنة المنتخبات، المدرب العام للمنتخب، ورئيس اللجنة الاعلامية لدعم المنتخبات الوطنية، وكابتن المنتخب، والمنسق الاعلامي ، وسيتم تسجيل الحلقة يوم (19) رمضان، فيما سيتم بثها ثالث أيام عيد الفطر المبارك..

من جانبه قال الدكتور حسن برقو ان تلفزيون السودان تخير جيداً لخطاه مع المنتخب قبل الخطو موضعها الصحيح، ورأى ان الهم القومي كان ومايزال يجب ان يبدأ من تلفزيون السودان، متمنياً ان يكون هناك تطور في شكل العلاقة ما بين التلفزيون القومي والمنتخب القومي لترسخ للعلاقة المفترضة في متانتها للتلاقي بينهما في التوشح باسم السودان..

صحيفة الصيحة