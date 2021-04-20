خلال مسلسلها ( كوميديا لأي زول) عشة الجبل: تحذر من خطورة الكريمات





حثت المطربة المثيرة للجدل عشة الجبل الفتيات على عدم استخدام الكريمات المبيضة لضررها على البشرة وتسببها بأمراض جلدية خطيرة وجاء ذلك خلال مسلسلها الجديد (كوميديا لي أي زول ) الذي يعرض علي شاشة قناة الهلال الفضائية هذا وقد تداولت مواقع التواصل الإجتماعي نصيحة عشة الجبل بتندر وسخرية باعتبار أن الفنانين والفنانات أكثر من يستخدموا الكريمات ومساحيق التجميل فيما دافع آخرون عن الجبلية بأن حديث الفنان أو الممثل هو رسالة يؤديها إلى المشاهد أو المشاهدة بطلب من المخرج أو المؤلف وليس بالضرورة أن يكون هذا رأيها الشخصي في الكريمات إنما هي رسالة تؤديها فقط.

الخرطوم: نزار عباس

صحيفة السوداني