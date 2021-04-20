ندى القلعة تعزي زوجة الرئيس التشادي





قدمت المطربة السودانية ندى محمد عثمان “القلعة” تعازيها إلى السيدة هند اتنو في وفاة زوجها الرئيس التشادي ادريس ديبي وقالت ندى بحسب صحيفة الحراك السياسي (خالص التعازي والمؤاساة للاخت والصديقة السيدة الاولي هند اتنو واسرتها الكريمة بصفة خاصة والشعب التشادي الشقيق بصفة عامة في وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي اسال الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.إنا لله و إنا إليه راجعون).

الخرطوم( كوش نيوز)