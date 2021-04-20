محمد صلاح يشارك فى تعادل ليفربول المخيب للآمال





فشل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فى الحفاظ على تقدمه أمام نظيره ليدز يونايتد، ليسقط في فخ التعادل القاتل فى اللحظات الأخيرة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين، على ملعب “إيلاند رود” ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” بالموسم الجارى 2020-2021. نجح النجم السنغالى ساديو مانى، في تسجيل هدف التقدم لصالح ليفربول ضد ليدز يونايتد بالدقيقة 31 من زمن المباراة، وهو أول أهدافه في الدوري الإنجليزي منذ هدفه أمام توتنهام هوتسبير في 28 يناير من العام الجارى، ثم أدرك دييجو يورينتي هدف التعادل القاتل لفريق ليدز يونايتد بالدقيقة 88 من زمن المباراة. وشارك النجم المصري محمد صلاح(بحسب العربية نت) خلال مواجهة نظيره ليدز يونايتد، بالدقيقة 71 من زمن المباراة، حيث سجل ظهوره فى اللقاء كبديل للمهاجم السنغالى ساديو مانى. وخاض ليفربول مواجهة ليدز يونايتد بتشكيل ضم كلا من: حراسة المرمى: أليسون بيكر / خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فابينيو، كاباك، روبرتسون / خط الوسط: ميلنر، فينالدوم، تياجو ألكانتارا / خط الهجوم: ساديو مانى، جوتا، روبرتو فيرمينو. بهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز العاشر برصيد 46 نقطة.

الخرطوم (كوش نيوز)