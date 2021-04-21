شاهد بالفيديو.. الفنان محمد بشير (الدولي) يعيش حالة من الرعب والذعر بعد تورطه في قتل مرافقة له بالقاهرة





عاش الفنان السوداني الشاب محمد بشير حالة من الرعب والذعر بعد اتهامه بالمشاركة في قتل إحدى مرافقاته بأحد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد دارت تلك الأحداث في إحدى حلقات الكاميرا الخفية (عليك واحد) الذي يقدمه الإعلامي مازن تامر عبر فضائية سودانية 24.

هذه النسخة جاءت مغايرة عن سابقاتها حيث تم تصوير كل حلقات البرنامج بالعاصمة المصرية القاهرة وتم استدراج عدد من نجوم الفن والمجتمع للوقوع في فخ الكاميرا الخفية (عليك واحد).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد وضح وقوع الفنان في الفخ وذلك بعد ظهوره في حالة هلع ورعب خصوصاً بعد أن جسد فريق العمل من بعض المصريين دور رجال الشرطة بدقة عالية.

واعترف الفنان الملقب بالدولي بعد اكتشافه للمقلب بأن عليه واحد, وتغني في ختام الحلقة بأغنيته المشهورة (الجدي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين