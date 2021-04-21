وزارة الصحة الإتحادية تنعي د. الكوباني





” قال تعالى “يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي” صدق الله العظيم. ببالغ الحزن وصادق الأسى ينعى الدكتور عمر النجيب وزير الصحة الاتحادي الدكتور علي الكوباني أحد أفذاذ الطب الشرعي في بلادنا والذي رحل عن دنيانا صباح اليوم في وقت نحن احوج ما نكون لقدراته المهنية العالية وشجاعته وتمسكه الجسور والمصادم بشرف المهنة في وجه ضغوط وارهاب النظام البائد ومحاولاته إخفاء جرائمه بتزييف تقارير الطب الشرعي، مما اضطره لمغادرة البلاد. إن الرحيل المبكر والمؤسف لدكتور الكوباني في هذا الوقت بالتحديد يبعث رساله قوية لنا جميعا وخاصة للعاملين في مجال الطب الشرعي لنقتدي بسيرته العطرة في التمسك بأعلى درجات الالتزام المهني والاخلاقي والوطني تجاه أبناء وبنات شعبنا. ألا رحم الله الدكتور علي الكوباني رحمة واسعة وأسكنه فسيج جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا والهم أسرته الصغيرة و اله وذويه وزملاء دربه وتلامذته الصبر وحسن العزاء.

الخرطوم (كوش نيوز)