الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم





تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى الخرطوم، اعتباراً من 11 مايو المقبل بمعدل 4 رحلات أسبوعياً، تتيح للمسافرين من السودان خيارات سفر متنوعة إلى مختلف وجهاتها في آسيا وأستراليا وأوروبا والولايات المتحدة. وأكدت الناقلة الوطنية لدولة قطر بحسب العربي الجديد، في بيان الأربعاء، أنها ستزيد من عدد رحلاتها إلى السودان لتصبح رحلة يومياً اعتباراً من مطلع يونيو. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إن “السودان سوق استراتيجية مهمة بالنسبة للشركة”، ولفت إلى أن الخطوط القطرية “ستوفر أفضل خيارات السفر للمسافرين من 24 وجهة في أفريقيا إلى كل مكان”.

الخرطوم ( كوش نيوز)