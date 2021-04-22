شركة عالمية لإصلاح الخدمة المدنية





أعلنت وزارتي شؤون مجلس الوزراء والعمل والإصلاح الإداري الالتزام بمهام الفترة الانتقالية. ووفقاً للبيان، تقدمت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مطلع فبراير الماضي لتمويل المشروع في مرحلته الأولى بإعداد الدراسة والتقييم، وتقدمت (١٩) شركة عالمية بعطاءاتها لإعداد الدراسة والتقييم لنظام الخدمة المدنية الحالية. وبحسب البيان تم اختيار 3 شركات من المتقدمين بأفضلية عطاءاتها، ومن ثم تم اختيار الشركة الفائزة بأفضل عطاء وهي شركة Price Waterhouse Coopers (PWC) حيث ستوقع معها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بغرض إجراء الدراسة والتقييم لجهاز الخدمة المدنية وذلك في مطلع مايو المقبل.

الخرطوم ( كوش نيوز)