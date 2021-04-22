الخطوط القطرية تعاود الهبوط في مطار الخرطوم بعد عامين من التوقُّف





أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم اعتباراً من 11 مايو المقبل بعد عامين من التوقُّف عن الهبوط في مطار الخرطوم.

وستُسيِّر الناقلة الوطنية لدولة قطر أربع رحلات أسبوعياً إلى الخرطوم، لتتيح للمسافرين من السودان خيارات سفر متنوعة إلى مختلف وجهاتها في آسيا وأستراليا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وستزيد الناقلة من عدد رحلاتها إلى السودان لتصبح رحلة يومياً اعتباراً من 1 يونيو 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر أمس، “تُعتبر السودان سُوقاً استراتيجياً مهماً للخطوط الجوية القطرية، ويسعدنا الإعلان عن استئناف رحلاتنا إلى العاصمة الخرطوم، لنُتيح للمُسافرين من السودان، خيارات سفر عديدة إلى شبكة واسعة من الوجهات في آسيا وأستراليا وأوروبا والولايات المتحدة عبر مقر عملياتنا الحائز على جوائز عالمية مطار حمد الدولي, وسنواصل في الخطوط الجوية القطرية جُهودنا لتوفير أفضل خيارات السفر لكافة المسافرين من 24 وجهة في أفريقيا إلى كل مكان”.

وتُواصل الناقلة الوطنية لدولة قطر، إعادة بناء شبكة وجهاتها التي تَضم حالياً أكثر من 130 وجهة. ومع تشغيل رحلات إضافية إلى الوجهات الرئيسيّة في العالم، تقدم الخطوط الجوية القطرية لمُسافريها خيارات سفر مُتنوِّعة، لتُمكِّنهم من التخطيط لرحلاتهم أو تَغيير حجوزاتهم بكل سُهُولة ويُسر

صحيفة الصيحة