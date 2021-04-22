عودة قطوعات الكهرباء بساعات أقل





كشف وكيل وزارة الطاقة والنفط السابق مهندس خيري عبد الرحمن عودة البرمجة من جديد بساعات أقل تتراوح ما بين ثلاث ساعات إلى خمس، وعزا القطوعات لزيادة الحمولات ووصفها بالضرورة.

وقال خيري بحسب صحيفة الحراك السياسي “لم نقل ليس هنالك برمجة ولكن تحسين للإمداد في فترة رمضان وتقليل القطوعات”. وأشار إلى أن القطوعات معقولة جداً مقارنة بالفترة السابقة، ولفت إلى أن زيادة الطلب أكثر من اللازم أدى إلى نقص الامداد، رغم زيادة التوليد للكهرباء والانتاج.

وأكد خيري زيادة العجز بزيادة الطلب وقال أنه وصل لحوالي 10%، وكشفت عن تنسيق مع وزارة الري للحصول على مزيد من المياه للمساعد في زيادة الانتاج من الخزانات، وتوقع تحسن الإمداد، ورهن تحسن الانتاج المائي بتحسن كمية المياه التي تسمح بها إثيوبيا أن تعبر عن طريق سد النهضة في مجرى النيل الأزرق.

الخرطوم (كوش نيوز)