نجم سيمبا التنزاني على رادار الهلال





كشف موقع “خبرك” أسماء المحترفين الأجانب الذين تم ترشيحهم من قبل المدرب البرتغالي ريكاردو فيرموسينهو، المدير الفني لنادي الهلال، وذلك للتعاقد معهم في أقرب فرصة. ورشّح(بحسب سونا) فيرموسينهو جناحين هجوميين للتعاقد معهما الأول الموزمبيقي لويس ميكويسون (25 عام) ويلعب حالياً في سيمبا التنزاني وخاض عدة تجارب في جنوب إفريقيا أبرزها مع صن داونز، والثاني الدولي الغيني توني سيلفا، (27 سنة)، لاعب توبول الكازاخستاني المكوّن في بنفيكا البرتغالي وسبق له اللعب في صفوف ليفربول الإنجليزي تحت 23 سنة وعدد من الأندية الأوروبية في إنجلترا، البرتغال، اليونان وبلغاريا إلى جانب تجربته في مصر مع الاتحاد السكندري.

الخرطوم (كوش نيوز)