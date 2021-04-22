برشلونة يحسم موقفه من بطولة دوري السوبر الأوروبي





أصدر نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الخميس، بيانا رسميا بشأن موقفه من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأضاف “نادينا واحد من أفضل الأندية الرياضية في العالم، ويجب أن تكون نيتنا دائما أن نكون في المقدمة، وهذا جزء لا غنى عنه في هوية النادي وروحه الرياضية والاجتماعية والمؤسسية”.

وتابع “يحتفظ نادي برشلونة، بصفته ناديا كان دائما وسيظل مملوكا من قبل أعضائه، بالحق في إرجاع الموافقة النهائية على هذا القرار إلى الهيئات الاجتماعية المختصة وعقب دراسة متأنية للمقترح”.

وأوضح أن “الاقتراح جاء من أجل المصلحة العامة لعالم كرة القدم، لكنه يحتاج إلى تحليل متعمق وإلى وقت وشجاعة لتجنب اتخاذ أي إجراء متهور”.

كما طلب النادي من الجمهور والرأي العام أقصى درجات التفهم والاحترام، والأهم من ذلك الصبر.

وانهار مشروع دوري السوبر الأوروبي، بعدما انسحبت الأندية الإنجليزية وتلاها انسحاب كل من أتلتيكو مدريد الإسباني والثلاثي الإيطالي ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس.

العربية نت