محترف الهلال السابق ألفاس باول يكشف أسباب إبعاده من النادي





قال لاعب الهلال السابق ألفاس باول إن كثير من الأسباب جعلته ينهي عقده مع الهلال .

و أوضح ألفاس في تدوينة على صفحته الرسمية ب”فيسبوك” مساء اليوم قبل أن يقوم بحذفها لاحقاً ، أن هذه الأسباب لا تتعلق بالجماهير ، و أضاف ” أنتم تستحقون أن تعرفوا لماذا أجبرني النادي على الابتعاد و لماذا لا يمكنهم الاحتفاظ بأي لاعب دولي” .

و تعهد بتقديم تفاصيل ذلك في الأيام القادمة ، حيث قال “سأقدم لكم هذه التفاصيل في الأيام القادمة لأنكم تستحقون أن تعرفوا لماذا كانت الأمور بالنسبة لي غير عادلة. شكرا لكم ” .

باج نيوز