تحوي العديد من الفيديوهات الغنائية .. أفراح عصام تطلق قناتها الخاصة على اليوتيوب





دشنت الفنانة الشابة أفراح عصام قناتها على اليوتيوب خلال الأيام الماضية وكتبت على صفحتها بالفيس منوهة الجميع على أنها قامت بإطلاق قناتها على منصة اليوتيوب..

الجدير بالذكر أن القناة تحوي العديد من الفيديوهات الغنائية عبر مشاركتها الممتدة والطويلة عبر البرامج التلفزيونية وأشهرها مشاركتها في برنامج أغاني وأغاني حيث شاركت بالغناء في العديد من مواسمه في الأعوام السابقة..

كما تحوي قناتها على اليوتيوب مقاطع الفيديو كلب التي أنتجتها بشكل شخصي.. ومما يجدر ذكره أن أفراح عصام تشارك هذا العام في برنامج (يلا نغني) الذي يبث على قناة الهلال مما يشكل رصيدًا إضافيًا لمقاطع الفيديوهات على قناتها على اليوتيوب.

صحيفة الصيحة