العلاقة بينهما سمن على عسل .. حسين الصادق: أحمد أخوي الكبير وحبيبي شديد





(1)

الفنان الشاب حسين الصادق.. نجم قادم بقوة صوته وسرعة وصوله لقلوب الكثيرين من المستمعين خاصة الشباب فهو قد أوجد لنفسه مساحة خاصة بين دواخل الشباب ممن يعشقون فنه .. وذهب بعضهم للقول بأنه أفضل من شقيقه الأكبر أحمد الصادق.. ولكن حسين رغم المقارنات بينه وبين شقيقه ولكنه ظل محتفظاً بمساحات الإخاء الصادق لشقيقه أحمد الصادق..

(2)

فهو ظل باستمرار يؤكد على شكل العلاقة بينهما (أقول شنو غير إنو اخوي الكبير وحبيبى شديد.. اقول حاجة تاني حايقولوا شكر أخوه لكن الفنان أحمد زول جميل جدا ولو الزول عرفو من قريب حا يلقاهو حاجة نادرة فى أي شيء وربنا يخليهو لينا ..علاقتنا الفنية فى البيت أكثر من الممتازة .. فإذا هو عندو أغنية جديدة طوالى بنادينى عشان أسمعها والعكس أنا إذا عندي أغنية جديدة بناديهو عشان يسمعها وهو طبعا عندو ذوق فني رهيب وعندو فكرة ممتازة في الألحان والعزف على الأورغ .. يعني ممكن تقول بنعمل ورشة فنية في البيت..

صحيفة الصيحة