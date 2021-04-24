جماهير محمد النصري تتفاعل مع دعوة إفطاره السنوي





تجاوب جمهور الفنان محمد النصري مع دعوته بالمشاركة في الإفطار السنوي لمنتدياته، أمس الجمعة بمسرح حديقة القرشي بالخرطوم. وقال النصري في دعوته لجماهيره الأسبوع الماضي بحسب صحيفة السوداني: “جمهوري الحبيب ..يشرفني نوركم وحضوركم وتزدان بكم أمسيتنا لنعيد صياغة المباهج ونملأ المساحات أغاريد، دوماً سماواتي رحبة بكم، مع خالص الود وكل عام وأنتم بخير. فضلا عن مشاركة كوكبه من مبدعي الوسط الفني والإعلامي بالبلاد. واتخذ النصري شعاراً للإفطار يقول: (تعالوا بدل نبني ساتر نخيب ظن الصدام).

الخرطوم: (كوش نيوز)