سوداكال غير متحمس الضبابية الإدارية تهدد إعداد المريخ





علمت ( السوداني) بأن حالة الصراع وعدم الاستقرار الإداري بين مجموعتي مجلس المريخ بقيادة آدم سوداكال بالإضافة إلى العناصر الأخرى في الجانب الآخر تسببت في تشويش برنامج الفريق الأول لكرة القدم ويأتي ذلك على خلفية عدم حسم الخيارات المطروحة من قبل الجهاز الفني بقيادة الانجليزي كلارك حتى اللحظة وفي الوقت الذي وعد فيه رئيس المريخ خلال وقت سابق بإقامة معسكر اعدادي خارجي بات الأخير في كف القدر، وبحسب المصادر فإن سوداكال لم يعد متحمسا لإقامة معسكر خارجي رغما عن إعلان تكفله بذلك خلال وقت سابق.

وتشير المصادر إلى أن سوداكال طلب الاستمرار في الإعداد المحلي للمباريات المتبقية في الموسم الحالي بيد أنه لم يحصل على رد واضح حتى اللحظة خاصة في ظل رغبة الإطار الفني في المعسكر الخارجي بدولة مصر ، يشار إلى أن الأوضاع الإدارية بالمريخ مشتعلة بعد تزايد المطالبات بمغادرة رئيس النادي آدم سوداكال والتمسك بقرار عزله في الجمعية العمومية التي جرت بتاريخ ٢٧ مارس الماضي بيد أن اتحاد الكرة يتمسك بتطبيق خارطة طريقة جديدة من الاتحاد الدولي حسبما ذكر النادي في إعلان سابق وهو ما رفضته المجموعة الأخرى تماما.

صحيفة السوداني