لجنة تطبيع الهلال تقلد نهج الكاردينال





تخلص الهلال السوداني من جهود 4 لاعبين أجانب، خلال الميركاتو المنصرم، بعد تجربة قصيرة مع الفريق، لم تستمر لأكثر من 5 أشهر.

ولعل هذا التصرف، يعيد للأذهان، نهج رئيس نادي الهلال السابق، الدكتور أشرف الكاردينال، في طريقة تعامله مع ملف اللاعبين الأجانب.

وفي بداية هذا الموسم الذي انطلق في ديسمبر الماضي، تعاقد الهلال مع 3 لاعبين محترفين دفعة واحدة، وهم قلب الدفاع الإيفواري محمد وَتَرَا، ولاعب الوسط الزيمبابوي جيسي لاست، والمهاجم الكونغولي فيني كومبي بونجونجا.

وقبل أقل من شهرين، تعاقد الهلال مع الظهير الدولي الجامايكي ألفاس باول، والجناح السنغالي إبراهيم أنداي.

وتخلصت لجنة تطبيع الهلال من هؤلاء اللاعبين الأجانب، وأبقت فقط على الإيفواري محمد اوتارا ، وبذلك سارت على نفس خطى أشرف الكاردينال وخلال فترة رئاسته، طبق الكاردينال، منهج خوض مباريات دوري الأبطال في المرحلة الأولى بالعناصر المحلية.

وفي حال وصول الهلال لمرحلة المجموعات، يقوم الكاردينال بالتعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب، من أجل تدعيم حظوظ الفريق.

وحال بلوغ أعلى نقطة، يقرر أشرف الكاردينال، التخلص فورًا من اللاعبين الأجانب، بعدما حققوا الهدف من جلبهم.

وكان اللاعبون الأجانب خلال فترة الكاردينال، أصحاب مهام محددة، وعندما يفشلون في المهمة، يتم التخلص منهم بسرعة.

ولعل تجربة اللعب في دوري أبطال أفريقيا، جديدة على لجنة تطبيع نادي الهلال، وتعاقدوا بنفس الطريقة مع لاعبين أجانب، قبل التخلص منهم بسبب الفشل القاري.

صحيفة السوداني