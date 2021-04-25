ملاذ غازي: تتعاظم مسؤولية الفنان أمام جمهوره في هذه الحالة (…)





قالت الفنانة ملاذ غازي إنها استفادت كثيرًا في تجربتها الفنية من خلال مشاركتها بالغناء في البرامج والتقائها مع عدد من الفنانين الذين أثروا الساحة الفنية بأجمل الأغنيات.. وأضافت ملاذ في تصريحها لـ(خبرك): لابد للفنان من أن يتطور في أدائه واختياراته وفي كل مرحلة يبحث عن الأفضل والأجمل بالاستفادة ممن سبقوه لأن الساحة الفنية كبيرة تضم مجموعة كبيرة من المبدعين الذين أثروا الساحة وآخرين يتنافسون لتقديم ما هو مميز.

محاسن أحمد عبد الله

صحيفة الصيحة