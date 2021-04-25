بالفيديو.. حمدوك: حبسنا أنفاسنا جميعاً ونحن نتابع عن كثب عملية الإنقاذ البطولية لأطفال “الساقية”





عاشت عائلات سودانية وأطفالها لحظات مرعبة عندما علقوا في “ساقية”، وهي لعبة الدولاب في منتزه بالبلاد، قبل أن يتم إنقاذهم من دون وقوع إصابات.

ففي حادثة مرعبة تعطلت لعبة “الساقية” بمنتزه الرياض شرق العاصمة الخرطوم ما خلف حالة من الذعر خاصة بين الأطفال العالقين وأسرهم

وسيطرت حالة من القلق ومخاوف سقوط أو تداعي أجزاء منها ما يخلف ضحايا من الأطفال العالقين.

وتجمهر عدد كبير من المواطنين بالمنتزه في محاولة لإنقاذ الموقف قبيل وصول قوات الدفاع المدني التي وصلت مكان الحادثة وشرعت في تخليص العالقين.

نجحت فرق الإنقاذ البري بالدفاع المدني بولاية الخرطوم في إجلاء المواطنين الذين علقوا عبر إنفاذ خطة طوارئ متعددة الجهات والمراحل، بحسب الشرطة.

وكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على صفحته على “الفيسبوك”: “فجر اليوم ولخمس ساعات حبسنا أنفاسنا جميعاً ونحن نتابع عن كثب عملية الإنقاذ البطولية للأطفال وأُسرهم بـ #ساقية_منتزه_الرياض_الخرطوم بواسطة قوات الدفاع المدني واستجابتهم السريعة للوصول لموقع الحادث الصعب”.

وأضاف: “لقد خرجت هذه العائلات للترويح في مساء رمضان لتجد نفسها في خضم هذا الحادث المُخيف، مما يتطلب منا اتخاذ إجراءات حتى لا يتكرر، ولذلك فإننا ندعم ما قررته حكومة الولاية بوقف جميع الألعاب بالمنتزه لحين مراجعتها والتأكد من سلامتها، وإكمال التحقيق في أسباب هذا الحادث”.

وشكر قوات الدفاع المدني مع طواقم الإسعاف ومختلف المؤسسات الولائية والمواطنين الحاضرين، “الذين قاموا ببذل مجهود جبّار وتمكنّوا من إنقاذ جميع العالقين مما جعلنا جميعاً نتنفس الصُّعداء”.

مرة أخرى أتوجه بإشادة وتقدير كبيرين لقوات الدفاع المدني.

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العربية نت