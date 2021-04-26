مياه الخرطوم: توزيع مياه الشرب عبر”التناكر” لكل منزل





كشف المدير العام لهيئة مياه الخرطوم، مأمون حسن، عن قرار بتوزيع مياه الشرب عبر ”التناكر” لمعالجة شحّ المياه في عددٍ من أحياء العاصمة الخرطوم. وقال حسن في تصريحاتٍ اليوم الاثنين بحسب صحيفة الحداثة، إنّ لجنة مكوّنة من والي ولاية الخرطوم، أيمن خالد، قرّرت توزيع مياه الشرب عبر ”التناكر” في المناطق التي تشهد عطشاً وشحاً في المياه. فيما أقرّ حسن بمشكلات تواجه الهيئة في توفير إمداد مستقرّ للمياه تتعلّق بتهالك محطات مياه الشرب. وأشار إلى عزم الهيئة صيانة محطة بري، فضلاً عن خطة إدارته لصيانة وإنشاء محطات بالعاصمة الخرطوم.

الخرطوم (كوش نيوز)