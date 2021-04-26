كأس العرب.. بروفة الكان لمنتخبات أفريقيا





ساعات قليلة وتجرى مراسم قرعة بطولة كأس العرب، غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 23 منتخبا وهي البطولة الغائبة منذ فترة ليست بالقصيرة. وستكون بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمثابة بروفة قوية للمنتخبات العربية الأفريقية، قبل الظهور في كان 2022 بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 9 فبراير المقبلين. التواجد في كأس العرب سيساعد المنتخبات العربية الأفريقية في التحضير، خاصة في ظل صعوبة إقامة مباريات ودية بسبب ظروف كورونا، لتكون البطولة التي تقام لأول مرة تحت رعاية الفيفا هي بمثابة الاختبار الحقيقي للمنتخبات العربية قبل التواجد في أمم أفريقيا بالكاميرون ويتواجد في كأس العرب 7 منتخبات عربية أفريقية (بحسب السوداني) تأهلت للكاميرون في النسخة المقبلة، وهي منتخبات “مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان وجزر القمر”.

الخرطوم (كوش نيوز)