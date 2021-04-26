حمدوك: ماضون في بناء جيش وطني موّحد
أمنّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على مضي الحكومة الانتقالية في بناء جيش وطني موحد يتميز بالمهنية والاحترافية، هذا وقد طاف رئيس مجلس الوزراء على معرض معدات القوات المسلحة عبر مختلف الحقب والأزمنة العسكرية في السودان.
والأثنين، وقف رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك على مجمل الأوضاع بالقوات المسلّحة من حيث تكوينها وتأهيلها وجاهزيتها وأفرعها المختلفة، واستراتيجيتها وانفتاحها على كافة الجبهات.
وأوضح أنّ الزيارة تأتي في إطار دعم نموذج الشراكة المتميزة بين المدنيين والعسكريين والتي أفلحت بوضع اللبنات الصلبة لبناء نظام ديمقراطي راسخ ومستقر يسهم في إحداث الاستقرار بالبلاد، بجانب بناء المشروع الوطني السوداني القائم على ترسيخ قيم الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة.
وأطّلع حمدوك على خطة القوات المسلحة للمحافظة على الانفتاح بالجبهة الشرقية، وتعرّف على المشروعات والإنجازات التي نفذتها القوات المسلحة بالجبهة الشرقية المتمثلة في التجهيزات الهندسية لضمان ديمومة الحركة والتي تشمل عدداً من الكباري والطرق والمعابر الحديثة.
باج نيوز
تعليق واحد
هذا المسمي حمدوك والذي اثبت فشله في كل شي ولم يعد هناك مبرر واحد لبقائه رئيسا للوزراء ما هو الا عميل ومن العار ان يتحدث عن القوات المساحه ومن العار ان يلتقي به او يستمع اليه ضباط القوات المسلحه بعد ان انكشف امره واتضحت عمالته والدور الحقير الذي يقوم به تجاه السودان.
اني استغرب كيف يصمت الشعب السوداني عليه ولا يتحرك ليلقي به في مزبلة التاريخ … هذا الشخص لا يشبه السودان ولا السودانيين.