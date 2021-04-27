بداية العمل بإستاد المريخ .. تركيب نجيل جديد وصيانة واسعة للمدرجات الشعبية





إنفاذاً لتوجيه رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال الذي أعلن تكفله بصيانة إستاد المريخ وإنشاء أكاديمية بمواصفات عالمية انطلق العمل بتركيب نجيل جديد بدلاً عن النجيل الذي تم تركيبه خلال الفترة الماضية، وكان إستاد المريخ قد شهد عمليات نظافة واسعة تمهيداً لبدء العمل فيه، وقد تم شراء النجيل الجديد الذي يحمل المواصفات الملائمة تمهيداً لتركيبه عبر شركة مختصة كان رئيس النادي قد تعاقد معها للقيام بالعمل، كما ستشمل الصيانة المدرجات الشعبية وإعادة تأهليها بالصورة المطلوبة، وذلك تمهيداً لعودة الفريق للعب على ميدانه خلال الفترة المقبلة التي ستشهد انطلاق المرحلة الثانية من بطولة الدوري السوداني الممتاز.

صحيفة الصيحة