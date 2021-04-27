صباح عبد الله .. نموذج غنائي لا يستند على موهبة!!





رفضت الفنانة صباح عبد الله وصف البعض لها بأن صوتها ضعيف.. وضعف الصوت هو الحقيقة التي تهرب منها صباح.. الفنانة التي أنتجها الشكل (الفوتو جينك) وهو مؤهلها الأول لدخول الساحة الفنية.. وهي فنانة تغيب عنها الاشتراطات المطلوب توافرها في الفنان الحقيقي الذي لا يعتمد على المظهر والأفكار الغنائية السطحية.. صباح عبد الله واحدة من النماذج الغنائية التي لا تقوم أو تستند على أي موهبة.. فهي فنانة تفتقر لمؤهلات الفنانة.. وصوتها يعاني من إشكالات عديدة يأتي في أولها افتقاده للشخصية المميزة.. ومن يستمع لهذه المغنية يجد أن صوتها يشبه كثيراً من الأصوات النسائية التي سبقتها.

صحيفة الصيحة