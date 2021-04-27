قالت إنها مشهورة بالعصيدة والتقلية إيمان لندن : أساهر في رمضان وأستمتع بالمطبخ





كشفت الفنانة إيمان لندن عن علاقتها المميزة بالمطبخ والوجبات التي تفضلها والتي تبرع في إعدادها.

وقالت إيمان لـ(كوكتيل) :(في رمضان أصحى متأخرة بسبب السهر والنوم في وقت متأخر لأنه معروف في شهر رمضان تمتد ساعات السهر نسبة لمحدودية الحركة خلال فترة النهار ليتجدد النشاط مرة أخرى في المساء بعد تناول الإفطار إلى وقت متأخر من الليل.)

فيما أكدت لندن أنها طباخة ماهرة تجيد عمل أغلب الوجبات والوصفات للمائدة الرمضانية، مبينة أنها تستمتع بدخول المطبخ ومشهورة بعمل العصيدة والتقلية في رمضان كما أنها تحب مشروب الحلو مر .

اختتمت:( كنت أتمنى أن أصوم هذا العام في السودان بالتأكيد كان سيكون مختلفاً مع الأهل والأصدقاء لكن للأسف سأقضيه في لندن ثم أعود مرة أخرى.).

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني