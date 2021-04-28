وزير التنمية العمرانية يُوجِّه بصيانة طريق (الخرطوم – بارا)





وجّه وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور عبد الله يحيى، بإكمال صيانة طريق (الخرطوم – بارا) ومراجعة كل أعمال الصيانة التي تمّت مؤخرًا في أقرب فرصةٍ ممكنةٍ. وتفقد يحيى سير العمل بطريق (الخرطوم – بارا) أمس بحسب صحيفة التيار، برفقة مدير الهيئة القومية للطرق والجسور ونائب مدير السلامة المرورية وعدد من المهندسين والجهات المنفذة للصيانة.

وأكد الوزير أنّه بدأت بالفعل معالجات للضرر الذي حدث للطريق خلال فترة الخريف الماضي، وأعلن أنّ اكتمال الصيانة سيتمّ قريباً بما يسهم في تصريف مياه الأمطار بصورة سلسة والمحافظة على سلامة الطريق. وأوضح يحيى أن الطريق حالياً تسير به مختلف المركبات، إلا أن هناك بعض المناطق تحتاج إلى كبارٍ ومزلقانات، وقال (قد بدأ التنفيذ فيها فوراً)، وأشار إلى تشييد (4) كبارٍ على طول الطريق و(8) مزلقانات، بجانب عدد من العبارات (كباري صغيرة).

وقال مدير الهيئة العامة للطرق والجسور، المهندس جعفر حسن آدم، إن جهوداً كببرة بُذلت خلال الفتره التي أعقبت تأثر طريق (الخرطوم – بارا) جراء السيول والأمطار خلال خريف العام الماضي، وأكد استمرار العمل بصورة دائمة للوقوف على جاهزية كل الطرق القومية باعتبارها داعمة للاقتصاد الوطني.

الخرطوم (كوش نيوز)