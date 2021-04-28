المريخ يستانف إعداده وينتظم في معسكر مغلق يوم الجمعة





قام المكتب التنفيذي لنادي المريخ بإرسال التذاكر للجهاز الفني والمحترفين من أجل انطلاق الإعداد اليوم الأربعاء وتقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مقفول بفندق كورنثيا يوم الجمعة القادم بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه وتجرى الاستعدادات لبدء تدريبات الفريق بدار الرياضة بأمدرمان بقيادة مدرب الاحمال لفريق شباب المريخ “زيقا” و المحلل التقنى ايمن يمانى وافاد مصدر كورة سودانية عن وصول مدرب الفريق لي كلارك إلى القاهرة قادماً من انجلترا و يتوقع وصول المدرب ومدرب الأحمال في وقت متأخر من مساء الأربعاء وسيصل إلى البلاد المحترفان النيجيريان تونى ادجو وأديلاى ويتوقع وصول بقية المحترفين تباعاً.

صحيفة الصيحة