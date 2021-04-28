الهلال يتدرب بقوة .. أبوعاقلة باقٍ في الفريق .. وجيسي يكتب بحزن





استأنف فريق الكرة بالهلال تدريباته على ملعب دار الرياضة، استعدادا للعودة والمشاركة فى مباريات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز ومباريات كأس السودان القومي في الفترة القادمة، وذلك بعد أن خلد اللاعبون للراحة امس الإثنين بقرار من الجهاز الفني.

كما أكد وكيل لاعب الهلال أبوعاقلة عبد الله، مجدداً أنه لم يصله أي عرض خارجي حتى الآن، وقال إن هناك اتصالات من لجنة التطبيع لتجديد العقد لكن المفاوضات لم تأخذ الطابع الرسمي، وأضاف أن أبوعاقلة لن يرحل عن الهلال إلا للاحتراف الخارجي، وإلى ذلك بعث الزيمبابوي جيسي برسالة لجماهير الهلال، حيث قال عبر صفحته بالفيسبوك: شكراً لكم على دعمكم لي، لقد لعبت في العديد من الفرق، لكنني لم أجد مثيلاً لكم، حتى في فريقي السابق وسوف افتقدكم كثيراً.

صحيفة الصيحة