وزير الإستثمار يكشف لـ (باج نيوز) أبرز الدول والمؤسسات العالمية المشاركة في مؤتمر باريس





كشف وزير الاستثمار والتعاون الدولي د.الهادي محمد إبراهيم في تصريح لـ(باج نيوز) عن أبرز الدول والمؤسسات الدولية المشاركة في مؤتمر باريس في مايو المقبل.

وقال الهادي معظم الدول الكبرى المشاركة تضم، فرنسا، بريطانيا، أمريكا، أسبانيا، روسيا، كندا، الصين، المملكة العربية السعودية الإمارات، مصر.

وأوضح الوزير أن حوالي 40 دولة رئيسية، و40 مؤسسة مالية ومؤسسات لها علاقة وارتباط بالصناديق العربية، دول نادي باريس من المُقرر أن تُشارك في المؤتمر.

أما المؤسسات المالية الرئيسية بحسب الهادي تشمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أبرز المشاركين في الجانب المتعلق بالديون والعمل الخاص بالتمويل الدولي، بجانب بنك التنمية الإسلامي وبنك التنمية الأفريقي.

وكشف الهادي عن إعداد وزارة الاستثمار مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة تفوق الـ70 مشروع.

وقال: ستعرض فقط الفرص الكبيرة المتاحة للمستثمرين في مؤتمر باريس بما في ذلك مشروع الجزيرة والمشروعات الإنتاجية الكبرى.

وقال الهادي إنّ مشاركة الحكومة السُودانية ممثلة في مجلس الوزراء حيثُ يشارك عدد محدود من الوزراء، وزراء القطاع الاقتصادي بجانب خطابات رئيسية لرئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء.

وحول إعفاء السودان من الديون قال وزير الاستثمار: ليس من بين أهداف المؤتمر إعفاء الديون، فهو فعالية من الفعاليات التي ستقام في المؤتمر.

وأوضح: إعفاء الدول الدائنة ديونها لدى السودان مرتبط بالإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية وهي الجهة التي تدير هذا الملف وأجرت اتصالات بكثير من الدول الدائنة وأبدت بعض الدول رغبتها في إعفاء ديونها لدى السودان.

وتوقع الهادي أن يحدث إعفاء معتبر لجزء من الديون.

باج نيوز