شركة كندية تضّخ”330″ مليون دولار لتوسعة مشاريعها في السودان





شركة “اوركا” الكندية تضخ (330) مليون دولار في توسعة مشاريعها بالسودان

أعلنت شركة”أوركا قولد” الكندية العاملة في مجال التعدين بالسودان في مربع”14″ بنهر النيل عن ضخّ”330″ مليون دولار، لتوسعة مشاريعها بالسودان.

والأربعاء، وقّعت الشركة اتّفاقًا مع شركة المطارات السودانية لتشييد مهبط طائرات بمربع الشركة بتكلفة وصلت إلى”7.5″ مليون درهم.

وقال وزير المعادن محمد بشير عبد الله بحسب إعلان الوزارة، إنّهم يهدفون إلى تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الاستثمار في مجال التعدين.

وفي السياق، قال المدير الاستراتيجي للشركة بإفريقيا كارمو سونكو، إنّ التوسّع في مشاريع الشركة الجديدة تبلغ تكلفتها”330″ مليون دولار.

باج نيوز