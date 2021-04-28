بريطانيا ترحب بمُصادقة السودان على اتفاقية (سيداو)





بحثت وزيرة الخارجية مريم الصادق مع القائم بالأعمال في السفارة البريطانية بالخرطوم و المبعوث البريطاني الخاص للقرن الأفريقي جوليان رايلي سبل تعزيز التعاون المشترك بين السودان و المملكة المتحدة .

و ناقش اللقاء الذي عقد اليوم “الأربعاء” ترتيبات الحوار الاستراتيجي بين البلدين المزمع عقده في يونيو المقبل بالخرطوم ،

و قدمت مريم توضيحاً لموقف السودان من تطورات مفاوضات سد النهضة في ظل تعنت الجانب الإثيوبي .

و استعرضت جهود السودان بصفته رئيساً للإيقاد في حفظ الأمن و الاستقرار في دول الجوار و الإقليم و دعوته لاجتماع وزاري لدول الإيقاد لمناقشة تطورات الأوضاع في الصومال و تشاد و أفريقيا الوسطى .

من جانبه جدد القائم بالأعمال البريطاني التزام المملكة المتحدة بدعم الحكومة السودانية لتنفيذ أهداف الفترة الانتقالية ، و رحب بمصادقة السودان على إتفاقية سيداو .

باج نيوز