وزارة المالية تنفي صدور قرار بزيادة سعر الدولار الجمركي





نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ما رشح من معلومات وأخبار حول صدور قرار بزيادة سعر الدولار الجمركي إلى 55 جنيها، وأكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية شهاب الدين الطيب فى تصريح لـ(سونا) عقب الاجتماع المشترك للغرفة مع السيد وزير المالية د. جبريل إبراهيم، أكد نفي الوزير للزيادة، لافتا إلى أنه سيصدر نفي لتلك المعلومات والاخبار من هيئة الجمارك. وأشار رئيس الغرفة القومية للمستوردين (بحسب سونا)إلى أن الاجتماع مع وزير المالية يأتي مواصلة لسلسلة لقاءات سابقة مشتركة عقدت بين الطرفين للنقاش حول مآلات زيادة الدولار الجمركي والقضايا الأًخر ذات العلاقة بقطاع المستوردين، مبينا أن الاجتماع أقر تكوين لجنة مشتركة من الغرفة القومية للمستوردين وإدارة الإيرادات بوزارة المالية وديوان الضرائب وهيئة الجمارك للاتفاق على رؤية موحدة ومتفق عليها حول مآلات زيادة الدولار الجمركي والقضايا ذات العلاقة بسياسة الوارد، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول الأحد المقبل بوزارة المالية. تجدر الإشارة إلى أن اللقاء انعقد بحضور نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية نادر الهلالي وأحمد فتح الرحمن عضو اللجنة التسييرية للاتحاد وهاني انسي، الأمين المالي للغرفة القومية للمستوردين.

الخرطوم (كوش نيوز)