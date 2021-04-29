بنك السودان يرفع السعر التأشيري للدولار الأمريكي 12 جنيهاً منذ تطبيق سياسة السعر الموحد





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 29 أبريل 2021 م، وجاء السعر 387.56440 جنيه للدولار وهو أعلى من سعر الأربعاء الذي بلغ 384.60670 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 12.6 جنيه .

الخرطوم (كوش نيوز)