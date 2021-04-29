إغلاق 34 مسجداً في السعودية بسبب فيروس كورونا





أغلقت المملكة العربية السعودية، اليوم، 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق، بعد ثبوت 34 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين المصلين.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية أن مجموع ما أُغلق من المساجد خلال 81 يوماً بلغ 901 مسجد، فُتح 862 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة قاصدي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة 9 بمنطقة الرياض، و7 بمنطقة مكة المكرمة، و7 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقة الشرقية، و3 بمنطقة جازان، و2 بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد في كل من الباحة ونجران والحدود الشمالية.

وأشارت إلى إعادة فتح 39 مسجداً بمنطقة الرياض، و12 مسجداً بمنطقة مكة المكرمة، و5 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقة تبوك، و3 بمنطقة الحدود الشمالية، و2 بمنطقة عسير، ومسجد في كل من الشرقية والباحة، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

صحيفة البيان