محافظ الجزيرة يكشف عن زيارة شركات أمريكية للمشروع





كشف محافظ مشروع الجزيرة والمناقل د. عمر مرزوق عن رغبة عدة شركات أجنبية في مقدمتها شركات فرنسية وهندية في التعاون مع إدارة مشروع الجزيرة في مجالات التقانة الزراعية والميكنة الحديثة والتقاوي.

وأكد في تصريحات صحفية بمكتبه أمس، أن هنالك فريقاً من شركات أمريكية سيزور المشروع في يونيو القادم لوضع خطة زراعية فنية تساهم في زيادة الإنتاج إضافة لتبادل الخبرات، موضحاً بأنه تمت زراعة مساحة 515 ألف فدان بالقمح لموسم 2021/2020م، وقال مرزوق بلغ متوسط إنتاجية الفدان 12 جوالاً ، عازياً تدني الإنتاجية لتأخر زراعة القمح في التاريخ المحدد نتيجة لتذبذب المواد البترولية، والذي أثر تاثيراً مباشراً على الإنتاج، مبيناً أن حصاد القمح قارب على الانتهاء، وطالب أقسام البنوك الزراعية في الولاية بتوفير السيولة النقدية للمزارعين لاستلام القمح، وقال لو وضعنا كل إمكاناتنا في مشروع الجزيرة لخرجنا من لأي ضائقة اقتصادية، كاشفاً عن استيعاب 1300 من العاملين المفصولين إبان النظام البائد ، وقال الآن هم من ضمن منظومة المشروع.

وأشار إلى أهمية تطبيق الدورة الزراعية بزراعة ثلاثة (قصادات) في الموسم الصيفي بنسبة 60% ليبقى (قصاد) بور وآخر لزراعة القمح في الموسم الشتوي، أضاف علينا إعادتها وتفعيل القانون الذي يحمي الرؤيا الاقتصادية للبلاد .

وعن مشروع حداف وود الفضل قال محافظ المشروع، نحن راضون عما تم من اتفاق في قضية مشروع حداف وودالفضل التابع لمشروع الجزيرة الذي يضم مساحة 45 ألف فدان وإدارة مصنع سكر الجنيد على أن تتم تجربة وتقييم أداء الطلمبات الجديدة وفق الرؤيا الفنية، وحتى لا يقع الضرر على أي طرف من الأطراف المنتجة.

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني