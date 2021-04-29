الفنانة إيلاف عبدالعزيز: إذا تزوجت سأعتزل الغناء نهائياً





لفتت إليها الأنظار منذ ظهورها الأول في برنامج (أغاني وأغاني) ثم واصلت مسيرتها بتقديم مجموعة من الأعمال الخاصة أشهرها أغنية (الزمن الجميل) التي وجدت انتشاراً واسعاً.

الفنانة إيلاف عبدالعزيز صاحبة آراء وتصريحات مثيرة للجدل وجدت انتقاداً من الكثيرين، تتسم شخصيتها بالحدة والعفوية إلا أنها صاحبة صوت غنائي له مستمعون ومعجبون.

اختفيتي مؤخراً وأصبحت علاقاتك محدودة ؟

فعلا اختفيت منذ فترة طويلة وأصبحت بعيدة كل البعد عن الشلليات في الساحة، كنت متواصلة معهم حتي العام ٢٠١٧ بعدها قطعت تواصلي.

السبب؟

وجدت أنها لا تضيف لي شيئاً، صراحة المجاملات غير ضياع الزمن لا توجد ما تستفيدي منه، والمجاملات كما تقول أمي (وسخ هدم ووجع جسم) حتى رقمي قمت بتغييره وليس لدي رقم ثابت حتى الجديد عند أشخاص معينين في الماضي كان متاح للجميع.

إذا استثمرتي زمنك في عملك؟

نعم.. أقوم بمتابعة الجديد من الأغنيات والعمل على تسجيلها إلى جانب متابعة ومراجعة دروس ابني الصغير، والاهتمام بأزيائي ومظهري وانتهى الكلام.

منذ ظهورك الأول في (أغاني وأغاني) إلى (يلا نغني).. ماهي الإضافة التي قدمتها لك تلك البرامج؟

منذ ظهوري في (أغاني و أغاني) جئت مباشرة إلى (يلا نغني) وكنت أول المنضمين للبرنامج وبدأت معهم أول موسم وواصلت، برنامج (يلا نغني) أضاف لي كثيراً أتمنى أن لا أنقطع عنهم.

الأغنيات التي شاركتي بها هذا الموسم في البرنامج؟

المشاركات هذا الموسم لم تكن مثل المواسم السابقة هناك تغيرات ملحوظة في الفنانين والأصوات وهناك واعدون أصواتهم جميلة، شاركت في ثلاث حلقات معظمها أغاني خاصة.

تجربتك مع المديح؟

أعشق مدح المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، قدمت مع والدي هو في الأصل مادح عدداً من المدحات في بعض القنوات.

لماذا لا تستمر الأصوات النسائية في الغناء خاصة بعد الزواج وإلانجاب؟

لا أعتقد أن هناك مشكلة عن نفسي يمكنني المواصلة بصورة عادية إذا رغبت في ذلك بالرغم من التعب والمعاناة ، عن نفسي كنت متزوجة ولدي طفل ثم انفصلت لكنني مواصلة الغناء عادي.

إذا خضتي تجربة زواج مرة أخرى.. هل ستواصلين في الغناء؟

أكيد سأتزوج لكن سأعتزل الغناء نهائياً وإذا اعتزلت مستحيل أرجع للمجال الفني مرة أخرى كما تفعل بعض الفنانات لأنني عندما أعتزله يكون ذلك عن قناعة تامة.

لا قدر الله إذا حصل وانفصلت مرة أخرى.. هل ستتراجعين عن قرارك؟

أبداً لن أتراجع عن قراري بالرغم من حبي للغناء.

يصفك البعض بالحادة في تعاملك؟

بالعكس أنا حادة في عملي وهذا طبعي لا أجامل شخص نهائي حتى ولو كان أبي لأن المرحلة التي وصلت إليها الآن ليست بالسهلة وأي فنان حقيقي يكون تعب فيها خاصة النساء دائماً تعبهن أكثر.

أيضاَ يصفك البعض بالعفوية؟

قلبي أبيض ممكن أرجع سريع ما بزعل (الزول يمسك في قلبه لي شنو؟) وأخاصم زول في المجال ده لي شنو؟ ،أنا ما دايمة في الحاجة دي على الأقل الزول لمن يغادر يكون وضع سمعة وبصمة كويسة الناس تتذكروه بيها.

انتقدك الكثيرون وشنوا عليك هجوماً كبيراً بسبب تصريحك في أحد البرنامج بقولك (أي إنتاية حاقدة) واستنكر الكثيرون تلك الكلمة؟

نعم لقد صرحت بذلك بأن (أي إنتاية حاقدة) وهي كلمة عادية وكان الموضوع عن البشرة وجمال اللون وأشرت من خلاله إلى الفتيات الحاقدات اللائي لا يعلقن عندما تكون بشرتك جميلة فقط ينظرن إليك بحسد.

لكنك عممتي بوصفك هذا؟

الشر يعم والخير يخص وكنت لا أستطيع تحديد شخص في تصريحي فكانت المشكلة في أنني عممت وهذا خطأ، بالطبع ليس كل الفتيات حاقدات هناك فئة محددة.

هل ستعتذري؟

لن أعتذر لأي شخص.

أغنية (الزمن الجميل).. ماذا أضافت لك؟

أكثر أغنية أضافت لي في حياتي وحققت أعلى نسبة مشاهدة بالرغم من أن فنانات كثيرات تغنن بها قبلي من سنوات طويلة إلا أنها وجدت شهرة أكثر عندي وهي من كلمات الشاعرة الراحلة وجدان صباحي وألحان الأستاذ محمد عبدالرحيم حمدتو.

ملحن الأغنية شكا منك كثيراً وقال إنك لم تمنحيه حقوقه؟

ماهي حقوقه؟ معروف أنها نقود وأعطيتها له، ولكن على ما يبدو كل شهر يطالب بحق كلما يرى أن الاغنية حققت أعلى نسبة مشاهدة، لماذا لم يطالب بتلك الحقوق إلا مني فقط وهناك فنانات رددوها قبلي.

هل غيرتي في الأغنية؟

غيرت في الإيقاع وحاجة بسيطة في اللحن، وعبركم أشكر الملحن وأترحم على روح شاعرة الأغنية وجدان صباحي، وأعترف بأنني لن أجد مثل تلك الأغنية وأتمنى أن أجد مثلها.

ماهي اللونية التي تجدي نفسك فيها؟

بدون مباهاة أي لونية تتناسب مع صوتي ليس لدي إستايل معين للغناء.

مدى تقبلك للانتقادات؟

أتقبلها برحابة صدر، في الماضي كنت حمقاء بسبب الكلام المسيء والجارح من البعض،وكان بإمكاني أن أرد فالكلام الفارغ (مابشحدوه)، ما في داعي الناس (تتحشر) فيما لا يخصها، لكن أتقبله مادام الشخص منا خرج لهذا المجال يتحمل أي شيء،هناك وجهات نظر تنفع أركز فيها وأعمل بها وأخري لاتهمني.

رأيك في قرار والي الخرطوم السابق الخاص بالطوارئ الصحية بالكورونا والذي تم بموجبه منع إقامة الحفلات والقبض على عدد كبير من الفنانين والموسيقيين؟

(خليناهم لي الله) ربنا ينتقم منهم لأنهم قطعوا عيشنا وكانت حاجة مقصودة لا يتم تنفيذها على كل الفنانين.

ماهو جديدك؟

لدي أعمال جديدة كثيرة من بينها أغنية لابني مصعب وأغنية لابي وأمي وأغنية (عاجبني) من كلمات الشاعرة مي علي البشير وأغنية للشاعر مهدي مصطفى وأمجد حمزة.

حوار: محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني